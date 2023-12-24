10 دول أوروبية تصدر أكبر عدد من تأشيرات شنغن

كشفت الأبحاث الحديثة عن الدول الأوروبية التي كانت الأكثر سخاءً في منح تأشيرات شنغن. ويمكن أن تكون هذه القائمة المفيدة هي سر تحديد الوجهة من خلال عملية الحصول على تأشيرة شنغن الأكثر سهولة.

تأشيرة شنغن هي البوابة إلى أوروبا، حيث توفر حرية السفر داخل منطقة شنغن دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة لكل دولة.

مع ذلك، اكتسبت هذه التأشيرة سمعةً لكونها صعبة المنال، حيث يعاني العديد من المسافرين المتحمسين من التأخير والرفض.

وفقًا لإحصائيات شنغن التي نشرتها Schengen، والتي تغطي الفترة من 2009 إلى 2022 وتحسب التأشيرات الممنوحة للمتقدمين الأجانب. فإن الدول الثلاث الأولى في القائمة هي من بين أكثر الوجهات المحبوبة في أوروبا. وإليكم قائمة الدول وعدد التأشيرات التي أصدرتها:

فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، فنلندا، اليونان، بولندا، جمهورية التشيك، هولندا، سويسرا.

وعلى مدى هذه السنوات الـ 13، استحوذت فرنسا على 23.9% من جميع التأشيرات الصادرة في القائمة.

وحصلت ألمانيا على المركز الثاني، ورغم أن ألمانيا احتلت المركز الأول في عام 2009. إلا أن فرنسا حافظت على تقدمها منذ عام 2010.

وتم إصدار أكبر عدد من التأشيرات قبل الوباء، من عام 2017 إلى عام 2019. في المقابل، سجلت سنوات الوباء، 2020 و2021، أقل عدد من التأشيرات الصادرة على الإطلاق، بإجمالي 38 ألفًا.