10 دول أوروبية تمكنك من الحصول على تأشيرة شنغن سريعا

قد يكون التخطيط لرحلة إلى أوروبا في هذه المرحلة أكثر صعوبة بالنسبة للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن. والتي تمكن الشخص من دخول أكثر من 30 دولة أوروبية. بما في ذلك دول منطقة شنغن الـ 27 ، وهي الوحيدة المؤهلة لإصدار مثل هذه التأشيرة.

ومع ذلك، حتى أولئك الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن، لا يزال لديهم الوقت للحصول عليها. العامل الذي يجعل الكثير من الناس يقضون إجازاتهم في مكان معين، هو وجود فرصة أكبر للحصول على تأشيرة لزيارة دولة شنغن تلك.

ومع ذلك ، فإن هذا لا يعني أنه يجب على المسافرين محاولة الحصول على تأشيرة شنغن من بلد ما. وبدلاً من ذلك يخططون للسفر إلى دولة أخرى. لأن هذا يسمى “التسوق للحصول على تأشيرة” وهو أمر تدينه بشدة دول شنغن.

تظهر البيانات الحديثة حول تأشيرات شنغن الصادرة في عام 2022. أن الدول العشر التي لديها أقل معدل رفض في نفس العام هي كما يلي، من الأعلى إلى الأدنى:

إيطاليا – 12.7 في المائة

اليونان – 12.5 في المائة

سويسرا – 12 في المائة

بولندا – 11.6 في المائة

لوكسمبورغ – 10.5 في المائة

فنلندا – 9.7 في المائة

سلوفاكيا – 9.7 في المائة

لاتفيا – 9.5 في المائة

ليتوانيا – 7.8 في المائة

آيسلندا – 1.9 في المائة فقط

من ناحية أخرى، فإن البلدان ذات أعلى معدلات الرفض هي مالطا والسويد وبلجيكا وفرنسا. بينما تتصدر مالطا الجدول بنسبة رفض 36.4 في المائة. والثانية مدرجة في السويد ، مع 29 في المائة من الطلبات المرفوضة ، وبلجيكا الثالثة بـ 28.4 طلبًا ، تليها فرنسا ، بنسبة 22.2 في المائة.

وبغض النظر عن معدل الرفض، تعد فرنسا دولة شنغن التي لديها أكبر عدد من التأشيرات المرفوضة. حيث رفضت السلطات الفرنسية في الخارج ما مجموعه 408،876 طلبًا العام الماضي ، من بين مليوني طلب تقريبًا.