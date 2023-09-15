10 دول تسهل منح فيزا شنغن و4 أخرى تسجل أعلى معدلات رفض

تكشف البيانات الأخيرة التي نشرتها Schengen Visa Statistics أن أيسلندا وليتوانيا ولاتفيا. كانت الدول الثلاث الأولى التي لديها أدنى معدلات رفض في عام 2022. وهذا يعني أن هذه الدول الثلاثة هي الأسهل للحصول على التأشيرة.

وفي عام 2022، بلغ معدل الرفض في أيسلندا 1.9 في المائة فقط، وبلغ معدل الرفض في ليتوانيا 7.8 في المائة، وبلغ معدل الرفض في لاتفيا 9.5 في المائة.

وتلي هذه الدول سلوفاكيا وفنلندا ولوكسمبورغ وبولندا وسويسرا واليونان وإيطاليا، والتي تشكل قائمة الدول العشر الأسهل للحصول على تأشيرة شنغن.

من ناحية أخرى، فإن مالطا والسويد وبلجيكا وفرنسا هي الدول التي لديها أعلى معدلات الرفض.

وستعمل القواعد المتعلقة برقمنة إجراءات التأشيرة التي وافق عليها البرلمان الأوروبي والمجلس. على تحديث وتبسيط ومواءمة إجراءات التأشيرة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. المتقدمين للحصول على تأشيرة وللدول الأعضاء التي تحتاج إلى منح هذه التأشيرات من خلال الرقمنة.

بمجرد أن تتم عملية طلب التأشيرة عبر الإنترنت بالكامل، أشار هيبر إلى أن جميع المتقدمين. سيكونون قادرين على تقديم طلباتهم عبر الإنترنت. وبالتالي توفير تكاليف السفر لتقديم الطلب في قنصلية مركز طلبات التأشيرة.

علاوة على ذلك، سيتم إصدار التأشيرة بصيغة رقمية مما يعني أن المتقدمين لن يضطروا إلى ترك وثائق سفرهم. في القنصلية لإضافة ملصق التأشيرة، ولن تكون هناك أي تكاليف لاستعادة الوثيقة.

وفقًا لقانون التأشيرات، يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ قرار بشأن الطلبات خلال 15 يومًا تقويميًا من تاريخ تقديم الطلب المقبول.

في حين يتعين على جميع الدول التي تصدر تأشيرة شنغن اتباع نفس القواعد عندما يتعلق الأمر بمعالجة الطلبات. تظهر البيانات أن معدلات رفض بعضها أقل من غيرها.