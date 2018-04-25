10 دول تشارك في مهرجان الرقص المعاصر بالعاصمة

ستقام الطبعة التاسعة للمهرجان الدّولي للرقص المعاصر بالجزائر العاصمة.

المهرجان سيقام في الفترة ما بين 27 إلى 30 أفريل بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح بمشاركة فرق رقص لعشرة دول.

و ستعرف هذه الطبعة التاسعة التي وضعت تحت شعار “التناغم” مشاركة إيطاليا كضيفة شرف ممثلة بالفرقة “نووفو باليطو”.

كما ستشارك فرق أخرى من المجر و كندا و كرواتيا و كذا إسبانيا و روسيا.

و بالإضافة إلى عروض أوبرا الجزائر، من المقرّر أن تؤدي فرقة “سينا دانس” (كندا) و “ماسا دانس” (كرواتيا) عروضا بقاعة الموقار يوم 29 أفريل.

وكذا عروضا أخرى بقاعة دار الثقافة مفدي زكريا يومي 28 و 29 أفريل.

تؤدّيها فرق مالية وأمريكية و مصرية و كذا جزائرية.

و ينظّم هذا المهرجان بالتعاون مع المصالح الثقافية للسفارات المشاركة. حيث يعدّ هذا المهرجان إحدى المناسبات التي تسمح باكتشاف مواهب شابة في الرقص الجزائري وتقديم عروض ورقصات معاصرة للجمهور.

كما يسعى هذا المهرجان الذي يستقطب في كل طبعة جمهور أكبر الى تطوير المواهب

الجزائرية الشابة و الى تدعيم التكوين في هذا التخصص.