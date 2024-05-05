10 دينار سعر الصيصان.. وعزوف كبير من المربين على اقتنائها

عرفت أسعار الصيصان في السوق الوطنية سقوطا حرا غير مسبوق، بعدما امتنع المربون عن اقتنائها تفاديا لتسجيل أي كارثة قد لا يحمد عقباها بسبب نقص التغذية.

وتسبب أحد المتعاملين الخواص في خلق اضطراب في السوق الوطنية للحوم البيضاء، ما أدى إلى تسجيل انخفاض رهيب في سعر الصيصان وصل إلى غاية عشرة دنانير للصوص الواحد، بعدما امتنع المربون عن اقتنائها بسبب نقص التغذية أو ما يعرف بـ”بقايا الصوجا” التي هي عبارة مادة غنية بالبروتينات.

وعلمت “النهار أونلاين” من مصادرها الخاصة، بأن المسؤول الأول على القطاع ممثلا في شخص وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، قد تحرك لانقاذ الوضع بعدما بلغت مسامعه تقارير من متعاملين يشكون الوضع الذي آلت إليه السوق.

وطالب متعاملون بتوفير مخزون استراتيجي تفاديا لتسجيل مثل هكذا أوضاع مستقبلا يشرف عليه الديوان الوطني لتربية وتغذية والأنعام “أوناب”.

ولإنقاذ الوضع، من المرتقب أن يتم استيراد باخرة محملة بأغذية الصيصان، وقالت مصادرنا على سبيل التوضيح “المشكل ليس في وفرة الصوجا في السوق وإنما في بقايا الصوجا الغنية بالبروتينات”.

وكانت السوق الوطنية للحوم البيضاء قد عرفت اضطرابات في وقت سابق، أدت إلى ارتفاع أسعارها وأسعار مادة البيض، ما جعل السلطات تتدخل وتأمر بفتح باب الاستيراد، وفعلا تم الترخيص باستيراد ما يعادل أربعمائة ألف دجاجة شهريا من اسبانيا.