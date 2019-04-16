10 راغبين في الترشح للرئاسيات يسحبون الإستمارات

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن 10 راغبين في الترشح لرئاسيات المقبلة سحبوا الإستمارات من الوزارة.

وأضافت الوزارة في بيان لها إن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية.

والموقوفة إلى غاية يوم الإثنين 15 أفريل تتمثل في إيداع 10 رسائل بنية الترشح.

مضيفة أن المعنيون استفادو من حصص إستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها والعملية تسير في ظروف حسنة.

خاصة وأن هذه العملية تأتي عقب إستدعاء الهيئة الناخبة ليوم 04 جويلية 2019