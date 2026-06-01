10 سنوات حبساً نافذاً لطحكوت في هذه القضية

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، صبيحة اليوم الاثنين تسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا لرجل الأعمال محي الدين طحكوت. مع تغريمه 8 مليون دج غرامة مالية نافذة وحكما يقضي بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة. والحسابات البنكية.

كما تمّ توجيه له حكما يقضي بمصادرة جميع الممتلكات التي هي محل إنابات قضائية دولية والسلطات القضائية السويسرية. مع حجز جنيع الودائع و الاستثمارات المحجوزة من طرف السلطات السويسرية . مع الزام المتهم محي الدين طحكوت بان يدفع مبلغ 100 مليون دج للخزينة العمومية. عن الاضرار التي لحقت بها جراء تبديد المال العام .

في حين، جاءت هذه الأحكام لمتابعة محي الدين طحكوت في قضية فساد جديدة تتعلق بتبييض الأموال. و امتلاكه لحسابات بنكية تتجاوز المليار وشقق بسويسرا.

كما وجّهت لطحكوت محي الدين تهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي، تبييض الأموال والعائدات الاجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة. وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، المشاركة في تبديد أموال عمومية. تبييض الأموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة اجرامية. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. إخفاء جزء أو كل من العائدات الاجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد.كما تمّ توجيه له تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور