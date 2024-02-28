10 سنوات حبسا تهدد “حفاف” وشريكه لضبط 618 قرص مهلوس موجهة للترويج

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. مقدرة ب5 ملايين دج. في حق متهمين اثنين موقوفين بسجن الحراش، بضلوعهما في جريمة تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، والحيازة للمؤثرات العقلية بغرض البيع.

وتم مثول كلا المتهمين كل من المدعو ” س.كريم” و” د.محمد أمين ” أمام هيئة المحكمة، في أعقاب تقديمها أمام وكيل الجمهورية الاسبوع الفارط. بعد توقيفهما والتحقيق معهما حول كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ضبطت بداخل قبو عمارة. ليتم ايداعها رهن الحبس المؤقت بأمر من رئيس الجلسة نزولا لطلبات النيابة العامة.

وكشفت مجريات المحاكمة أن وقائع القضية انطلقت في أعقاب ورود معلومات مؤكدة لدى رجال الضبطية القضائية لامن دائرة باب الزوار. أن المتهم الأول “د.محمد أمين ” يقوم بترويج المخدرات بالحي،.كما أنه يستغل قبو العمارة التي يقطن بها بغرض إخفاء الممنوعات بداخله.

المداهمة تكشف..

ولدى تنقل ذات المصالح الى الحي، وبعد عملية تتبع وترصد دقيقة تم مداهمة القبو أين ضبط المعني بداخله متلبسا بالجرم.

كما مكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. تتمثل في 571، قرص مهلوس من نوع ” بريغابالين ” المعروفة بالوسط الاجرامي ب’ الصاروخ” بالإضافة إلى 47 كبسولة من نوع ” اكستازي”.

ومواصلة لاجراءات التحقيق تم تحديد هوية المموّن الرئيسي، وفقا لاعترافات المدعو ” د.محمد امين”. فتم توقيف المتهم الثاني في قضية الحال ويتعلق الأمر بالمسمى ” ل.كريم”. يمهتن تصليح الهواتف النقالة بنفس الحي الذي يقطن به المتهم الأول مع ضبط مبلغ مالي مقدر بـ50 الف دج.

واعترف ” محمد أمين ” أن الممنوعات التي عثرت بالقبو ملكه. كما أن المدعو ” كريم” هو الذي يجلب له المؤثرات العقلية لترويجها بين اوساط الشباب.

المتهم ينكر..

وفي الجلسة تراجع المتهم نفسه عن أقواله وصرح لرئيس الجلسة بأن التصريحات التي وردت في محضر ضبط وإيقاف رجال الشرطة كانت تحت الضغط، وانه أمضى على المحضر من دون تلاوته عليه.

كما صرح أن ” كريم ” ذكره من شدة الخوف، محاولا اقناع المحكمة تبرئته من التهمة التي رماها عليه خلال مجريات التحقيق.

من جهته المتهم ” كريم” أنكر نكرانا قاطعا علاقته بالمحجوزات او نشاطه في بيع المخدرات ملتمسا تبرئه من التهمة المنسوبة إليه.