10 سنوات حبسا تهدد عشرينيين ضبطا متلبسين بترويج ” الكاشيات” خلف أسوار الثانوية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج في حق 3 متهمين موقوفين؛ عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض عرضها على الغير. كما التمس أمرا بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار.

وكشفت مجريات محاكمة المتهمين كل من المدعو ” ب.و”، ” ش.م” .” ش.ج” أنه بيوم الوقائع تمكن رجال الشرطة القضائية، على مستوى حي باب الزوار من توقيف متهمين اثنين كل من “ب.و” و” ل.ج” متلبسين بجرم ابرام صفقة بيع وشراء لكمية من المؤثرات العقلية خلف إحدى الثانويات المجاورة للحي، بحيث مكنت العملية من حجز أقراص مهلوسة ومبلغ 9500دج كانت بحوزة المتهم الاول ” ل.ج” ومبلغ اخر مقدر ب4400 دج بحوزة المتهم الثاني ” ب.و”.

كما تم العثور على كمية أخرى من نفس المادة الممنوعة في منزل المتهمين الموقوف “ل.ج” بعد اذن بالتفتيش صادر عن نيابة الجهورية تتمثل في 10 علب بداخلها 60 قرص مهلوس تم التخلص منها رميا في المرحاض، من طرف شقيق المتهم الموقوف المدعو ” ش.م” فتم توقيفه هو الأخر بالاضافة الى حجز مبلغ مالي آخر.

وفي الجلسة اعترف المتهم الأول ش.ج” بحيازته المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بها بصفته مروّج لها ، وبيوم الوقائع كان بصدد بيع الكمية المجحوزة للمتهم الثاني “ب.و” مقابل مبلغ من المال.

كما صرح المتهم ب.و” بأنه اتصل بالمتهم الاول لأجل تزويده بكمية من المؤثرات العقلية بغرض استهلاكها ناكرا جرم المتاجرة بها.

من جهته المتهم لثالث التمس تبرئته من التهمة المنسوبة إليه مصرحا بأنه خلال عملية مداهمة لمنزلهم العائلي لم يكن حاضرا في غرفة نوم شقيقه الموقوف، بحكم أنه يقطن بالطابق العلوي للمسكن وليس له علاقة بأغراض شقيقه الشخصية.