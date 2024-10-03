10 سنوات حبسا لسائق نقل البضائع وصاحب محل لبيع العطور

اصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة أحكاما تراوحت بين 7 و10 سنوات حبس نافذ لكل من “ت.ع”،”أ.إ”. فيما استفاذ احد المتهمين”ك.م” من حكم البراءة ،وجاءت هذه الاحكام بعد ان عثر بحوزتهم على 1425 كبسولة. من نوع البرقابالين او مايعرف بالصاروخ كانت موجهة للترويج الى ولاية بومرداس ، من بينهم صاحب محل لبيع العطور ،و صاحب شاحنة لنقل البضائع.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تم توقيف افراد هذه الشبكة الإجرامية التي تتراوح اعمارهم ما بين 30 الى 40 سنة. تم القاء القبض عليهم من قبل مصالح الامن ، لضلوعهم في قضية جزائية تتعلق بترويج المؤثرات العقلية.

العملية التي باشرتها عناصر الامن، بناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود شاحنة كانت متوجهة من ولاية واد سوف بالضبط من منطقة سطيل. ليتم تحويلها الى ولاية بومرداس ،وبعد تفتيش الشاحنة. تم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريڨابالين 1425 كبسولة المعروف عنها في الوسط الاجرامي بصاروخ”. كانت مخبأة بأحكام تحت مقعد الشاحنة الخاصة بأحد المتهمين. بالاضافة الى مبلغ مالي يعد من عائدات البيع.

المتهمون وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة وجهت لهم تهم حيازة المخدرات من البيع و التخزين. و المتاجرة المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية .