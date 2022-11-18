10 سنوات حبسا لصاحب فاست فود متهم بالمضاربة في مادة الزيت

أدانت محكمة معسكر متهم بالمضاربة غير المشروعة في مادة الزيت النباتي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

وحسب بيان صدر اليوم الجمعة عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة. فإنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. فقد تمت بتاريخ 15 نوفمبر الجاري متابعة صاحب محل للأكل السريع بمدينة معسكر. عن طريق إجراءات المثول الفوري حيث وبعد محاكمته صدر حكم بإدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا. و2 مليون دج غرامة نافذة مع الأمر بالإيداع بالجلسة”.

وذكر نفس المصدر بأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021. ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.