10 سنوات حبسا نافذا تهدد 4 متهمين لإبرام صفقة بيع 8025 قرص مهلوس بالحميز

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة بقيمة 5 ملايين دج في حق أربع متهمين موقوفين ينحدرون من ولاية وادي سوف. ثلاثة منهم موقوفين بسجن الحراش ومتهم واحد واحد موقوف بالمؤسسة العقابية وادي سوف.

وتم التماس العقوبة المشددة في حق المتهمين لمتابعتهم بجنحة الحيازة للمؤثرات العقلية بغرض البيع.

وتم ملف إحالة المتهمين على محكمة الحال بعد غلق التحقيق في الوقائع التي انطلقت. بناءً على معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية القضائية مفادها تواجد شخصين. ينحدران من ولاية وادي سوف بصدد التنقل الى العاصمة وتحديدا بمنطقة الحميز شرقي العاصمة بغرض إبرام صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

مواصلة التحقيق

ومواصلة للتحقيق تم نصب كمين بالمكان المذكور بتاريخ 21 جانفي 2023، من طرف رجال الشرطة القضائية بالزي المدني. أين تم رصد مركبة من نوع ” هاربين” بيضاء اللون رقم التسلسلي 39. على متنها شخصين وهما المتهمين الموقوفين ” ع.جمال” و ” ب.عادل” فقاما بركن الشاحنة على مقربة بالمنزل العائلي للمتهم ” ب.علي” بالحميز. في حدود الساعة السابعة صباحا وبعد التوقف لمدة نزل المتهم المدعو ” ع.نور الدين ” وبحوزته كيسين أسودين. وتوجه بهما الى المقهى القريب.

وبعد المكوث بها لبضعة دقائق، خرج المتهم مجددا ومعه الكيسين. وبعد العودة مجددا للمقهى تم تسليم المحمل ب4000 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابريل لأحد الأشخاص. الذي قدم على متن سيارة من نوع ” ماروتي” زرقاء اللون.

كما تم رصد، المتهم وهو يقوم بإخفاء الكيس الثاني الذي كان يحوي على 4025 كبسولة من المؤثرات العقلية من نفس النوع بداخل على السيارة.

وخلال عملية الايقاف تمكن رجال الشرطة من توقيف ” ع.نور الدين” فيما تمكن شريكه ” ب.عادل” من الفرار.

كما كللت العملية من توقيف المتهم الموقوف “ع.خميسي” الذي ذكر المتهم اانه اتصل به قبل أسبوع لاخطاره بالصفقة المبرمة وقام باستقبالهما بمنزله وهناك تم إخفاء الكيسيين عنده قبل أن تتم عملية البيع.

وفي الجلسة تضاربت تصريحات المتهمين بحيث رمى المتهم ” د.عادل” الاتهامات على المتهم الموقوف بسجن وادي سوف المدعو ” ع.جمال الدين “، باعتبار أن الأخير هو صاحب الممنوعات تم ضبطها بسيارته كما أنه ولدى وصول المتهمين شاهدهما يخفيان المؤثرات العقلية في العجلة الاحتياطبة للمركبة، فأمرهما بالانصراف فورا من الأماكن وبالمقابل وأنكر المتهم “نور الدين” نكرانا قاطعا علاقته بالمؤثرات العقلية.