10 سنوات حبسا نافذا لعصابة المضاربة في الحليب المدعم بوهران

ادانت محكمة العثمانية بوهران، في إطار إجراءات المثول الفوري كل من المدعو “م. ع”، “ب. ب”، “ن. ب” و”ح،ب.م” بـ 10 سنوات حبسا نافذا و2000.000 دج غرامة مالية.

وذلك لوضع حد ومحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وهي القضية التي عالجتها عناصر من درك يغمراسن بوهران، أين تم توقيف علي مستوى حي البدر 3 أشخاص على متن شاحنتين متلبسين ببيع الحليب المدعم خارج سلسلة التوزيع مع ممارسة البيع بأسعار غير شرعية بغرض المضاربة.