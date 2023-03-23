10 سنوات حبسا نافذا للمضاربين في مادة التمور بالعاصمة

سلطت محكمة الرويبة شرقي العاصمة، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دج. في حق 3 متهمين عن تهمة المضاربة الغير مشروعة. مع ايداعهم الحبس بالجلسة.

وحسب بيان صحفي اليوم الخميس، فإن عملية إيقاف المتهمين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية بذات المحكمة، جاء في اعقاب اكتشاف مستودع تبريد غير مرخص به يستعمل لتخزين مادة التمور. اذ اسفرت التحريات في ذات القضية عن توقيف 3 متهمين محل المتابعة ومحاكمتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وتمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث لأمن الرويبة بالعاصمة، من توقيف 3 أشخاص مشتيه فيهم، في قضية المضاربة غير المشروعة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت العملية، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وتم خلال هذه العملية، تم ضبط وحجز 4420 كلغ من مادة التمر، و795 كلغ من مواد غدائية مختلفة.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

هذا وتأتي هذه العملية، في إطار محاربة ظاهرة إحتكار السلع والمضاربة في المنتوجات الواسعة للاستهلاك.