10 سنوات حبسا نافذا للمُضاربين بسيارة “فيات دوبلو بانوراما”

وقّعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. في حق 4 متهمين موقوفين في قضية المضاربة غير المشروعة في السيارة الجديدة محلية الصّنع من نوع “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”. التي عرضت للبيع على الموقع الالكتروني “واد كنيس”، بثمن مرتفع جدا قدّر بـ 505 مليون سنتيم.

كما ألزمت المحكمة المتهمين تعويض المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه “apoce” قدره 100 األف دج. مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج. لجميع المتهمين عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

جرّ التحقيق في القضية مالك السيارة المدعو “س.سمير” 32 سنة مقيم ببلدية سطاوالي. والمتهم الثاني المدعو “ن.إ. مولود أمين” 41 سنة، أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزالدة. بالإضافة كذلك إلى بروفيسور في الإعلام الألي والذكاء الاصطناعي، مقيم بزرالدة. الذي كانت له يد في عرض السيارة للبيع على موقع “واد كنيس” بمشاركة صهره المتهم المدعو “ض.شريف ” البالغ من العمر 43 سنة ” المقيم بزرالدة. كما تم متابعة المتهم الرابع المدعو “س.عثمان” 64 سنة صاحب وكالة لتوزيع السيارات “GRANDI AUTO” وهي الوكيل المعتمد لعلامة “فيات” بولاية البويرة.

واتسمت جلسة المحاكمة بإنكار صاحب الوكالة “س.عثمان” ونجله “سمير” لما نُسب إليهما من تهم. حيث أنكر بصفته صاحب السيارة، علمه المسبق بعرضها للبيع من طرف قريبه المتهم “ض.شريف”. مؤكدا بأنه خلال فترة تسليمه السيارة في رمضان، كان غائبا بولاية بومرداس لوفاة جدته، ثم انتقل إلى عين البيضاء مع اقتراب العيد، وهو الأمر الذي جعله يتأخّر في استعمال سيارته محل الجريمة.

وعن السعر الحقيقي لسيارة “دوبلو بانوراما ” في رده على سؤال القاضي، اعترف بأنه اشتراها بسعر 337.400 مليون سنتيم.

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