10 سنوات حبسا نافذا لمستشار سابق بديوان الحبوب

أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الإقتصادية بسيدي امحمد. المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان. بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. بعد متابعته في قضية فساد تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نحو لوكسمبورغ تقدر بحوالي 1.9 مليون أورو.

تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر نوفمبر سنة 2020 اثر ورود معلومات في إطار التعاون الدولي مفادها قيام شخص من جنسية جزائرية. بتحويلات مالية مشبوهة نحو لوكسمبورغ. قام بها المتهم حساني عبد الرحمان الذي شغل عدة مناصب في الديوان الجزائري المهني للحبوب و كان مدير التجارة الخارجية من سنة 2013 الى سنة 2020. ومفتش عام ومستشار بالديوان الوطني للحبوب وعضو لجنة الصفقات. و ذلك بعد قيامه بعدة حركات و بتحويلات مالية ضخمة قام بها من الجزائر وعبر حساباته في لوكسمبورغ بلغت أكثر من 1.9 مليون أورو .

ووجهت للمتهم تهم تتعلق بالفساد وهي الاثراء غير المشروع. و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .