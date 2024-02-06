10 سنوات حبسا نافذ لعصابة تتاجر بالمؤثرات العقلية بضواحي شراڨة

اصدرت محكمة الجنح بشراڨة احكاما تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبس لـ7 شباب. كل من “ذ.ع”,”س.ع”,”خ.أ.ع”,”ت.م” ،”ت.ج” ،”و.م” ،”ي.ع” تمت متابعتهم بترويج حوالي الف قرص من المؤثرات المؤثرات العقلية .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تستخلص وقائعها انه بتاريخ 4 أكتوبر 2023 وردت معلومات الى مصالح فرقة الشرطة القضائية. بأمن المقاطعة الإدارية. بشراڨة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص. بترويج و بيع المؤثرات العقلية بشتى انواعها مستغلين و مستعملين وسيلة لنقل و تسهيل عملية البيع و التنقل. بمركبة نفعية من نوع كيا بيكانتو بين شراڨة و دالي ابراهيم و عين بنيان .

المتهمون و اثناء مثولهم امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة و نقل و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية. بطريقة غير شرعية ،حيث أنكروا التهمة المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا. و حمل كل طرف مسؤولية الترويج على الاخر ،كما التمسو من هيئة المحكمة بتبرئتهم.

هذا وقد طالب وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 15 سنة حبس نافذ ،وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره.