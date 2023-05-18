10 سنوات حبسا ومصادرة الممتلكات “لبراقي أرزقي”

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة براقي ارزقي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و 5 ملايين دج غرامة مالية نافذة لوزير الموارد المائية براقي أرزقي. بصفته مدير سابق للسدود والتحويلات.

مع إدانة مقاول و رجل اعمال “غ.ع” بعقوبة 10 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. وإدانة المقاول “ب.ن” بعقوبة 4 سنوات و 1 مليون دج غرامة. مع ادانة المدير المركزي للناحية الشرقية “ب.ع .ش.و” بعقوبة 3 سنوات و 200 الف دج غرامة. بالإضافة كذلك إلى إدانة نجل براقي أرزقي بعقوبة 3 سنوات و 500 الف دج. وإبنته براقي هدى بعقوبة 6 اشهر غير نافذة و 50 الف دج غرامة مالية نافذة. وكذا زوجات براقي ارزقي بعقوبة عام حبس غير نافذة ،و أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبس نافذة لبقية المتهمين. و يتعلق الامر بكل من “ب.س”، “ح.أ” ،”ع.س”,”ش.ع”,”ح.ن” ،”ج.خ” ،”ع.أ”،”ب.م”

“ح.أ”,” ع.س.أ”,” “ه.إ” ، “أ.ن” ، ” ح.م” ، “ر.س” ، “ع.م.ع” ، “ك.ن” ، “ه.م” “غ.ع” ،”ب.ع” ،ح.م.ش”, “ط.ت” ،”م.م” ،”ب.ن” ، “ب.ع.و” ،”أ.م” ، “ب.أ”. “د.ا” ز.ح” “,س.ع”,” “ب.ي”, ،”م.ع” ، “ش.أ” ، “ب.خ” ،”ب.ش.أ” ،”ل.أ”,”ش.ع”، “و.ن” ،”ص.ع” ,”ب.ن”. “ط.ع”.”ب.إ”, ٫”غ.ف” ،”م.س” ،”د.م” ،”د.م” ،”غ.م” ،”ب.غ” “ب.إ”. “غ.ر” “م.ن” ،”ز.د” ،”ع.ر” ،”ص.ف” ،”أ.ع” ،”س.ن”, ,”د.ع” ،”ي.ع” ،”ب.ي” .

و حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ مع اصدار امر بالقبض لبعض المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية. مع تغريم شركات محل متابعة بغرامة مالية تراوحت بين 8 و 32 مليون دج .

كما جاءت هذه الأحكام بعدما وجهت للمتهمين تهم منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة. تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية. بالإضافة كذلك إلى تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.