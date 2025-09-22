10 سنوات حبسًا نافذًا لشخصين بتهمة المضاربة في الموز بأرزيو

أدانت محكمة الجنح بأرزيو، شخصين، بعقوبة عشر (10) سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما، بتهمة المضاربة غير المشروعة بفاكهة الموز. حسب بيان وكيل الجمهمورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجـــزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو أنه في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة، قامت فرقة مشتركة متكونة من أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو وعناصر الفرقة المتنقلة للجمارك بذات المدينة، يوم 06 سبتمبر 2025 بتوقيف المدعوين بوعزه حميد البالغ من العمر 38سنة وبغير محمد البالغ من العمر 35 سنة في حالة تلبس على متن شاحنة تحمل كمية معتبرة من فاكهة الموز موجهة للمضاربة غير المشروعة يقدر وزنها ب 1122 كغ.

وتم تقديم المشتبه بهما يــوم 08 سبتمبر 2025 أمام نيابة محكمة أرزيو وإحالتهما على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غـير المشروعة أين تم تأجيل القضية مع وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت. وفقا للمصدر ذاته.

وبتاريخ 22 سبتمبر 2025، صدر حكم قضى على كل واحد منهما بعقوبة عشر سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة ومصادرة المحجوزات ونشر الحكم بجريدة وطنية.