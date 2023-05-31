10 سنوات سجنا تهدد تاجر وشريكه على رأس شبكة تزوّر العملة الوطنية بالعاصمة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. في حق المتهمين الموقوفين”ع.ح”، تاجر بالعاصمة” ق.ن.ا” عن تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والنصب.

القضية راح ضحيتها المدعو “ب.أ” تاجر بالعاصمة، لتسلمه مبلغ 20 مليون سنتيم. من المتهم “ع.ح” خلال إلغاء صفقة شراء مجموعة من السيارات بباب الوادي.

كما يتواجد المتهم “أ.ح” في حالة فرار، لايزال محل امر بالقبض من طرف الجهات القضائية.

قضية الحال تعود إلى 8 أفريل 2013، في حدود منتصف الليل تقدم المدعو ” ب .أ”، إلى عناصر الأمن بالحجز الأمني. بشارع اول نوفمبر بالقصبة. للتبليغ عن تلقيه 282 ألف دج، من المدعو “ع.ح” من بينه 100 ورقة نقدية من فئة 1000دج مزورة، وسلمها لهم.

كما تم توقيف المشتبه فيه بعين المكان، على متن سيارة ” قريتوال” وضبطوا بحوزته مبلغ 190 ألف دج.

كما صرح الضحية “ب.أ” أنه تعرف على الموقوف “ع.ح”، منذ سنة عن طريق صهره “ص.ح.ر”. وعرض عليه المدعو ” ع.ح” شراء سيارات بأسعار منخفضة من شركة عالمية لتسويق السيارات.

وفي بداية ديسمبر عرض عليه سيارة من نوع “ياريس” وسلم له مبلغ 50 ألف دج في انتظار تسلمها لاحقا.

وأضاف أنه بتاريخ 26 ديسمبر 2012، عرض سيارة أخرى من نوع “هيليكس”. فسلم له مبلغ 50 ألف دج كتسبيق، ولما حان وقت استلام السيارة الأولى، بدأ المتهم ” ع.ح” يتلاعب. فطلب منه استرداد أمواله التي بلغت 980 ألف دج، فأخبره بأنه ألغى عمليات البيع والشراء واعدا إياه بتسليمه أمواله في آجال قريبة.

كما صرح الضحية أنه تلقى رسالة نصية من المتهم يوم 8 افريل 2013، يخطره فيها الالتقاء لتسليم أمواله. وفي حدود الساعة الـ11:20،دقيقة التقاه بحي باب الوادي على متن سيارة “قريت ويل” وسلمه 28 مليون سنتيم.

كما توجه الى منزله العائلي وبطلب من والده قام بعده مرة ثانية عندها اكتشف 20 مليون سنتيم مزورة، فاتصل به وأخبره بأن المبلغ المالي مزور وطلب منه التقدم اليه واسترجاع ماله بشارع اول نوفمبر أين تم توقيفه.