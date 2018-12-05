10 سنوات سجنا لأب وابنه بتهمة تكوين عصابة نصب على المواطنين

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عين الدفلى، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد 3متهمين وعقوبة عامين حبسا منها سنة حبسا نافذا ضد موظفين في بلديات الشلف وأم الدروع والشطية.

وذلك عقب تورطهم في جناية تكوين مجموعة أشرار وتزوير والاستعمال المزور.

القضية راح ضحيتهم أكثر من 20 شخصا من مختلف ولايات الوطن من بينها ولايات الجزائر، النعامة وتبسة.

حيث تم النصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية معتبرة و13 سيارة من مختلف الأنواع.

تعود حيثيات القضية حسبما ورد في الملف، إلى شكاوى قيدها الضحايا لدى مصالح الضبطية القضائية عبر التراب الوطني، مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف أشخاص وهميين.

حيث تم النصب عليهم وسلبهم سيارات من مختلف الأنواع.