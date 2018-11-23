10 سنوات سجنا لسيدة مزقت سجل قضائي داخل محكمة عزابة بسكيكدة

أدانت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، سيدة من بلدية عزابة بسكيكدة بـ10 سنوات سجنا، بعد متابعتها بجناية الانتزاع والإتلاف العمدي لأوراق من سجلات عمومية، وجنحة إهانة هيئة نظامية.

حيثيات القضية تعود إلى شهر أفريل من العام الجاري، عندما توجهت المتهمة إلى مكتب الاستئناف بمحكمة عزابة بغرض تسجيل استئناف في حكم صدر في حقها قبل ذلك متعلق بقضية ضرب وجرح عمدي.

وبعد تسليمها لوثائق الهوية وتدوينها للمعلومات المطلوبة في ورقة الاستئناف، وهي في حالة كبيرة من الغضب، طلبت منها الموظفة المكلفة بالمكتب بإعادة البصمة للمرة الثانية، حينها لم تتمالك المتهمة أعصابها،وثارت ثائرتها

وقامت بتمزيق ورقتين من السجل ورميه على الموظفة، قبل أن تتدخل قوات الأمن المكلفة بالأمن والحماية بالمحكمة و أوقفت المعنية.

وباقتيادها إلى مقر الأمن وخلال التحقيق معها، أنكرت المتهمة ما نسب إليها، وصرحت بأن الموظفة هي من بدأت باستفزازها ،

قبل أن تثور ثائرتها لأنها في الأصل تعاني من اضطرابات نفسية تعالج منها بمستشفى الأمراض العقلية ببلدية الحروش.