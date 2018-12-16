10 سنوات سجنا لشابين وعام «سورسي» لوالدة أحدهما في قضية سرقة بتبسة

أدانت، نهاية الأسبوع، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، شابين في العقد الثاني من عمريهما، بـ10 سنوات سجنا نافذا، وعام حبسا نافذا لشقيق أحدهما، وعام موقوف النفاذ لوالدته.

وذلك لتورطهم في جناية تكوين مجموعة أشرار والسرقة في ظروف الليل والتعدد والتسلق والكسر وإخفاء أشياء متحصلة عن جناية السرقة.

حيث جرت وقائع السرقة مطلع السنة الماضية بعد أن اتفق المتهمان على القيام بعملية سطو ليلا واستهداف مسكن عائلي والاستيلاء من داخله على كمية معتبرة من الأجهزة الكهربائية.

وبعد تنفيذ العملية تم تحويل المسروقات إلى منزل أحدهما، أين تمكنت عناصر الأمن من توقيفهما.

حيث اعترف أحدهما بارتكابه السرقة بمفرده من دون مشاركة أي كان، ليتم مواجهته بتصريحاته أثناء جميع مراحل التحقيق التي اعترف فيها بمشاركة شريكه.

ليرد المتهم بأنه تعرض للضرب، فواجهه القاضي بتصريحاته كذلك أمام قاضي التحقيق، كما أكد المتهم أنه أخبر والدته بأنه اشترى هذه المسروقات لإعادة بيعها.

أما صديقه وشقيقه ووالدته فأنكروا صلتهم بالجريمة، وبعد التماسات النيابة العامة نطقت المحكمة بالأحكام سالفة الذكر.