10 سنوات سجنا لعامل نظافة إختطف زميلته بمستشفى بني مسوس!

قضت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. مع مليون دج غرامة بحق عامل نظافة. عن جناية الاختطاف واحتجاز بالعنف لشخص. فيما استفاد 3 آخرين من البراءة.

ملابسات القضية تعود لتاريخ 26 أكتوبر 2020، حين تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر بلاغا من مستشفى بني مسوس. بخصوص تعرض عاملة للإختطاف من داخل المستشفى. وهي العاملة “ب. فاطمة الزهراء” التي نقلت على متن سيارة من نوع “هيونداي كرينطا”. والخاطف يدعى”م.حمزة” الذي كان رفقة ثلاث اشخاص.

وباليوم الموالي تقدمت الضحية لمركز الامن الحضري ببني مسوس لتقديم شكوى ضد المتهم “م.حمزة”. وقالت أنها قبل منتصف الليل كانت رفقة الطبيبة تقوم بمهامها وتنقلت لمصلحة الامراض الصدرية. توقفت امامها سيارة نزل منها المتهم التي كانت تربطها به علاقة عاطفية. وقام باختطافها بالعنف واتجه بها إلى مسكنه بحي عدل ببابا حسن واحتجزها عنوة. كما كبّلها وهددها بعدم إصدار اصوات. وأن ما قام به كان لرفضها الزواج منه وقدمت شهادة طبية لمدة 8 أيام.

المتهم “م.حمزة” وخلال محاكمته صرح انه كان على علاقة مع الضحية. وهي زوجته عرفيا. كما أقامت معه بعين الحجر بمدينة فوكة. ودخل السجن بسبب متابعة قضائية. ليعود للعمل بمستشفى بني مسوس كعون نظافة. وبعد عدة خلافات معها ضرب لها موعدا بمستشفى بني مسوس.

وقبل لقائها تلقى اتصالا من صديقه يطلب منه سيجارة مخدرات، فاخبره بتواجده بمستشفى بني مسوس. وطلب منه المجيئ إليه. وبعد مقابلته للضحية أمسكها من يدها واركبها بسيارة صديقه وبالطريق كانت فعلا تقوم بمعاتبته على فعلته. وانه لم يحتجزها وقضت الليلة معه برضاها.

كما حاول المتهم إنكاره لتهمة الاختطاف. مؤكدا أن الضحية رافقته برضاها. واتجهت معه في اليوم الموالي إلى مركز الشرطة لنفي الاختطاف. كما أن والده هو من نقلها من مركز الشرطة إلى بني مسوس.

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