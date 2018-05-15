10 سنوات سجنا لعصابة سرقت شاحنة في تبسة

سلّطت جنايات المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء تبسة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 4 متهمين، بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترفة بظروف الليل والتعدد.

وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن هذه القضية تعود إلى شهر جويلية من السنة الفارطة.

أين قام أفراد هذه العصابة بالاتفاق مع مواطن يقطن بمدينة خنشلة على بيع شاحنة له من نوع “جاك” تم التخطيط المسبق لسرقتها منذ مدة.

وليلة الحادثة في الساعة الحادية عشر تمكنوا من سرقة الشاحنة من أمام سكن صاحبها.

واتصلوا بشريكهم من ولاية خنشلة، أين اتفقوا على الالتقاء بمدينة الزوي وتسلموا مبلغا ماليا وسلموا له الشاحنة.

لتتم عملية إلقاء القبض عليهم عقب تحريات معمقة.