10 سنوات سجنا لـ”هشام عبود” لبثه فيديو عن مقتل سيدة بباب الوادي

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاحد، حكما غيابيا يقضي بـ 10 سنوات سجنا نافذا. مع تأييد أمر بالقبض على المتهم الفار الصحفي ‘هشام عبود “.

وصدر الحكم لمتابعة المتهم صاحب قناة على موقع اليوتيوب ” hichem anboud tv”، تهما ذات طابع جنائي تتعلق بجناية القذف. نشر معلومات مغرضة للجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام. ونشر أفكار منظمة ارهابية وبدعم عملها ونشاطها عن طريق تكنولوجيا الاعلام والاتصال. والتي راح ضحيتها المدعو سعيد الأمين القاطن بحيدرة. فيما يتأسس الوكيل القضائي الخزينة العمومية طرفا مدنيا ممثلا لوزارة المالية، والممثل القانوني للمديريه العامة للامن الوطني.

تفاصيل القضية..

وفي تفاصيل القضية، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب ظهور المتهم “هشام عبود” على قناته بموقع اليوتيوب. لبث مقطع فيديو ينسب فيه تهما خطيرة تتعلق بالقتل العمدي لامراة تقطن بالعاصمة. من طرف أفراد الشرطة للامن الحضري بباب الوادي.

ومن خلال الفيديو راح هشام عبود يحرض المواطنين على الخروج للشارع بغرض إثارة الفوضى وضرب استقرار الامن العمومي.

بحبث تقدم الممثل القانوني للمديرية العامة للامن الوطني بشكوى رسميه ضد المسمى عبود هشام بتاريخ 19/2/2021.

كما أكد أن الاخير قام بنشر فيديو على قناته الالكترونيه موقع اليوتيوب عبود هشام تي في يروي تفاصيل مقتل السيدة المسماة “العربي”. في مقر مركز الشرطة، الذي قام من خلاله بنشر معلومات خاطئة وكاذبة نسبها لمؤسسه الامن الوطني. وعناصر الشرطه لمحافظه باب الوادي بغرض المساس بالامن العمومي والنظام العام.

كما أضاف انه يملك كل الادلة عن ذلك ، مشيرا في شكواه أن هشام عبود في الدقيقة الأولى من الفيديو. بالإضافة إلى ذلك قال إن “مواطنين اتصلوا بنا واعطونا التفاصيل حول هذا الاغتيال لان هذه قتلوها بالكوميسارية”. كما اضاف في الدقيقة الثامنة قائلا ” الدوله ما فيهاش قانون البلاد ما فيهاش قانون قانون الغابة ..”، ثم في الدقيقة التاسعة اضاف وقائع قديمة يدعي من خلالها أن عناصر الجيش الوطني والشرطة قاموا بتوقيف أحد المواطنين ثم قتلوه بالرصاص وتم وضعه في مستشفى مايو وبعدها اتصلوا بوكيل الجمهوريه بغرض ذلك كما اضاف في الدقيقه العاشره “هذه البلاد هذه ما كانش ..الطفل هذا اسلام العروبي”

كما قام بالتحريض على التجمهور وذلك بدعوة المواطنين للخروج الى الشارع والتظاهر ضد النظام ومؤسساتهم بقوله في الدقيقه العاشرة دائما: “ها هو علاش الناس لازمها تخرج يروح الطفل على 11 تاع يشري الدخان يزدمو الشرطة للدار يقتلو يماه”.

بتاريخ 12/7/2022 تم سماع الطرف المدني الوكيل القضائي الخزينه العموميه التي تأسست كطرف مدنيه ضد المتهم هشام عبود في نفس القضية.