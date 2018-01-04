10 سنوات سجنا للاجئ إفريقي قتل صديقه بدالي ابراهيم

قتل إفريقي من أصول كاميرونية مقيم بالجزائر بطريقة غير شرعية، صديقه المالي في شقة مستأجرة للإقامة فيها، بدالي ابراهيم بالعاصمة.

بعد مشاجرة عنيفة حول مفتاح الشقة، في ساعة متأخرة، انتهت بطعن المتهم للضحية بطعنة حادة بـ “سكين” على مستوى الكتف الأيسر.

ويستخلص من خلال ملف القضية، أنه بتاريخ 29 نوفمبر 2015، وقع شجار بالطابق الأول في شقة مستأجرة بدالي ابراهيم .

من قبل أفارقة مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر، بسبب دخول الضحية مالي الجنسية يدعى “أ، موند” إلى غرفة نوم صديقه “تراروي صوري ابراهيم” المكنى “شارلي”.

بعد مناوشات حادة مع المجنى عليه، بسبب خلافهما المتكرر على مفتاح الشقة، وبعد لحظات تطورت الملاسنات الكلامية إلى مشاجرة داخل الغرفة.

وفي لحظة فقد فيها الجاني أعصابه تناول سكين مطبخ وقام بالإعتداء عليه، موجها له طعنة قوية على مستوى الكتف الأيسر.

كان وراء سقوطه أرضا، وفي تلك الأثناء تدخل عدد من الأصدقاء الأفارقة المقيمين بنفس الشقة، لأجل إسعاف الضحية.

الذي كان ينزف دما بغزارة، فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو في الطريق إلى المستشفى.

إذ ورد في تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة هو تأثر الضحية بنزيف داخلي حاد.

واعترف المتهم بعد توقيفه بالأفعال المنسوبة إليه، مصرّحا أنّ سبب القتل هو دفاعه على نفسه.

كون المرحوم ضربه بعصا خشبية، ليلة ارتكابه الجريمة.

مضيفا أنه قدم من دولة “باماكو” المالية واسمه الحقيقي” عيسى ب” ، كما أنه مقيم في الجزائر منذ 2010.

بعد تسلله عبر الحدود البرية لولاية تمنراست،غير أن التّحقيقات الأمنية توصلت أن اسمه الحقيقي ” تراروي صوري ابراهيم” وجنسيته كاميرونية.

كما أنه مقيم بطريقة غير شرعية مع عدد من النازحين الأفارقة اللاجئين إلى الجزائر.

من جهتها التمست النيابة العامة السّجن المؤبد للمتهم محل المتابعة، قبل أن تدينه المحكمة بـ10 سنوات حبسا نافذا.