10 سنوات سجنا لمروّج الأقراص المهلوسة بعين تموشنت

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل “BRI” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعين تموشنت. من توقيف شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب.

وأسفرت العملية على حجز 630 كبسولة من نوع بريقابالين 300 مع. 299 قرص مهلوس من نوع إكستازي. بالإضافة كذلك إلى 103 غرام من المخدرات “كيف معالج”. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 791900 دج من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. أين صدر في حقه الحكم بعشرة سنوات حبسا نافدا مع الإيداع و غرامة مالية قدرها 10000000 دج .

