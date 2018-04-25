10 سنوات سجنا لمروّج المهلوسات في جيجل

أطاح عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية جيجل بمروّج مخدرات يحترف المتاجرة بالمؤثرات العقلية من نوع “برومازيبام”.

جاء ذلك على إثر معلومات وردت الى ذات المصالح بخصوص قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات و المؤثرات العقلية وسط الشباب.

بتكثيف عمليات البحث و التحرّي حول هذا الشخص تمكّن عناصر الفرقة من تحديد هويته مع وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه بإحدى المناطق خارج إقليم مدينة جيجل .

متلبسا بالأفعال المنسوبة إليه، و يتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 29 سنة، ضُبطت بحوزته كمية من المخدّرات قدر وزنها بـ 199غرام.

وبموجب إذن بتفتيش منزله الصادر عن الجهات القضائية، تم العثور على أقراص من المؤثرات العقلية تمثلت في سبع أقراص من دواء من نوع “برومازيبام”.

إضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 36500.00دينار من عائدات ترويجه للمخدرات.

بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيه تم تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة لأجل قضية الحصول و الشراء قصد البيع للمخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

أين صدر في حقه حكم يقضي بإدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم