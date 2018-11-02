10 سنوات سجنا لمزوري الأوراق النقدية بسكيكدة

قضت، محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة بـ 10 سنوات سجنا نافذا، في حق شخصين بعد متابعتهما بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

الأوراق النقدية التي تقل قيمتها عن 500 دج، بالإضافىة إلى جنحة طرح نقود مزورة للتداول، وحيازة المخدرات بغرض البيع طالت بالبنك الخارجي الجزائري.

وتعود هذه القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، إثر تلقي مصالح الدرك الوطني ببلدية بن عزوز شرقي سكيكدة، معلومات تفيد بوجود عصابة تقوم بطرح أوراق نقدية مزورة في الأسواق وكذا ترويجها للمخدرات على مستوى المنطقة والمدن المجاورة.

إثر ذلك باشرت المصالح المذكورة، تحريات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه بهما، قبل توقيفهما على متن سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية المسيلة بمنطقة “الكاف” قرب قرية عين نشمة.

مع حجز كيس بلاستيكي، عثر بداخله على صفائح من المخدرات و 163 ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة، و قلم حديدي خاص بالصك على البارد للمركبات وهواتف نقالة.

وخلال المحاكمة نفا المتهمان ما نسب إليهما، وصرح أحدهم بأنه كان في رحلة من المسيلة باتجاه عنابة قبل أن يغير الإتجاه بغرض الالتقاء بأحد الأصدقاء.

ليجد نفسه بين أيدي رجال الدرك الوطني، أم المتهم الثاني في قضية الحال فصرح بأن الكيس كان بحوزة صديقه ولا يعلم ما يوجد بداخله.