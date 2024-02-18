10 سنوات سجنا لمسبوق حاول قتل زوجة أبيه انتقاما من شكوى ضده

سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأحد عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف ” س.نور الاسلام”. 23 سنة الساكن بحي فوضوي بعين طاية، بعد تورطه في جريمتين متشابهتين. تتعلق بمحاولة القتل واضرام النار، فالأولى راح ضحيتها زوجة أبيه المسماة ” ش.سهام”. التي تعرضت الى اعتداء عنيف مستعملا المتهم شفرة حلاقة. مخلفا لها إصابات عميقة ومتفرقة بمختلف أنحاء جسدها، بعدما أضرم النار في مسكنها باستعمال البنزين.

أما ثاني فعل اقترفه المتهم هو اعتداؤه على ابن شقيقه القاصر. على مستوى الرأس رميا بالحجارة مسببا له عجزا طبيا لمدة 10 أيام.

حيث تتلخص الوقائع انه بتاريخ 26-04-2023 تقدمت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين طاية المسماة “ش.سهام” المدعو “س. نور الاسلام”. مصرحة أنها بتاريخ 25-04-2023 حوالي التاسعة ليلا كانت بمسكنها. لتتفاجا بالمشكو منه يقوم برمي البنزين حول نافذة المطبخ وفي أرجاء المنزل. ثم أضرم النار وبعدها تهجم عليها واعتدى عليها بواسطة شفرة حلاقة أصابها بجروح على مستوى الوجه والأذن وأعلى الظهر وأسفل البطن. مقدمة الشاكية شهادة طبية شرعية بها عجز كلي عن العمل لمدة 21 يوما.

ولدى سماع المشتبه فيه “س.نور الإسلام” اعترف باعتدائه بالضرب على زوجة أبيه نافيا. قيامه بإضرام النار في المنزل مرجعا أسباب ذلك إلى محاولة طرده من المنزل.

وفي ملف سابق للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين طاية تمت فيه معالجة قضية مرتبطة حيث بتاريخ 05-04-2023. تقدمت المسماة “س. مهدية”. بشكوى ضد كل من أخيها “س.نور الإسلام” وس.مولود” من اجل الاعتداء عليها وعلى ابنها القاصر بعد التهجم عليها ورمي سقف منزلها بالحجارة بعد قطع الكهرباء.

مضيفة الشاكية أن ابنها القاصر أصيب على مستوى الرأس وتحصل على عجز كلي عن العمل لمدة 10 أيام.

وعند سماع المشتبه فيه “س. نور الإسلام” اعترف باعتدائه على الضحية. وتخريب سقف منزلها برميه بالحجارة نافيا مرافقة المدعو ” س. مولود” له.

التحقيق يكشف

وفي إطار التحقيق بتاريخ 27-04-2013 تم سماع الضحية “ش. سهام” صرحت بانها زوجة أب المتهم ” نور الإسلام “. والذي سبق ان اعتدى عليها بحرق مسكنها في السنة الماضية.

كما تمت متابعته ورغم أنها تنازلت وصفحت عنه إلا أنه وبعد إدانته تهجم عليها بتاريخ 25-04 2023. على الساعة التاسعة ليلا وقام برش المنزل بالبنزين خاصة النافذة وباب المطبخ وقام بإضرام النار فيها.

ولم يكتف بذلك بل اعتدى عليها بواسطة سلاح أبيض تمثل في سكين يستعمل في العملية الجراحية. اين أصابها على مستوى وجهها وأذنها من الجهة اليسرى. كما إعتدى عليه بنفس السلاح على مستوى ظهرها وفخذها وجنبها الأيسر ولولا تدخل الجيران لتم حرق المسكر بأكمله.

وفي إطار التحقيق تمت معاينة أثار الحرق من طرف عناصر الدر الوطني وبتاريخ 27-04-2023. تم سماع المتهم “س. نور الإسلام اعترف بالتهم الموجهة. نافيا محاولته قتل زوجة أبيه كونه كان في حالة ضغط وتحت تأثير المهلوسات مما جعله يحاول الانتقام منها، بعدما تقدمت بشكوى ضده من أجل الحريق العمدي .

مضيفا أنه ورغم تنازلها إلا أنه تمت إحاله على المحاكمة فتوجه نحوها. وقام بسكب البنزين أمام المنزل وأضرم النار ثم اعتدى عليها بواسطة شفرة الحلاقة.