10 سنوات سجنا نافذا لعشريني قتل ابن حيه في الدار البيضاء

ألقت مصالح الأمن القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عاما، عقب جريمة قتل اقترفها في حق ابن حيه، ” م. وليد”، الذي توفي متأثرا بضربة سكين على مستوى صدره، إذ خلُص التقرير الطبّي أنّ الضربة كانت قويّة اخترقت القفص الصّدري ومزقت غلاف القلب.

وحسب ملف القضية، الذي طرحته اليوم محكمة الجنايات بالدار البيضاء، فإن وقائع قضية الحال انطلقت في 26 أفريل 2017، وتحديدا على مستوى حي عبان رمضان بالدار البيضاء، أين وقعت مشادات لسانية حادة بين الضحية ” م,وليد” و المتهم ” ب، نور الدين”.

هذا الأخير الذي كان على متن دراجته النارية برفقة شقيقه ذو 5 سنوات، إذ وبعد تعرّض المتهم لهما وهما في طريقهما إلى المنزل، قام المتهم بإيصال شقيقه إلى البيت العائلي، ثم عاد إلى نفس المكان لمواصلة المشاجرة مع ضحيته، ليقوم بعدها بخطف سكين كان بيد “وليد” وقام بتوجيه طعنة له على مستوى الصدر اخترقت قلبه، فسقط قتيلا بعين المكان، وعليه قام المتهم بالتخلص من أداة الجريمة قبل أن يصعد إلى منزله.

وبعد بلاغ ورد مصالح أمن العاصمة، على الثانية زوالا، تحركت الجهات المعنية أين قامت بإلقاء القبض على الجاني ” وليد” مع مصادرة أداة الجريمة، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى أن تم تشريحها وتحرير تقري طبي يكشف أسباب الوفاة الحقيقية.

وعليه تمّ تقديم المتهم أمام الجهات القضائية، ليأمر قاضي التحقيق بإيداعه رهن الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، ليمثل أمام هيئة محكمة الجنايات لمواجهة ما نسب إليه من تهم، قبل أن تقرر إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا.