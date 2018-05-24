10 سنوات سجنا نافذا للمدون مرزوق تواتي

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بجاية اليوم الخميس المدون مرزوق تواتي بالسجن 10سنوات نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 50000دج.

وهذا بتهمة التخابر مع الخارج والدعوة الى التجمع المسلح والتشجيع على التمرد وغلق الطرقات.

وقد طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة السجن المؤبد مؤكدا ان المتهم كان على علاقة بالخارج أي مع إسرائيل.

حيث كان يتبادل معها “معلومات” وذلك ما تم اكتشافه -كما قال- في حاسوبه الشخصي.

كما أن المتهم كان على اتصال مع ناشط في “الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لميزاب غير المعتمدة” والمتواجد حاليا بالمغرب.

وانه يدعو مواطني الولايات الاخرى على مساندة متظاهري بجاية، كما تم العثورعلى منشورات ووثائق ذات طبيعة تحريضية في الحاسوب الشخصي للمتهم.

من جهته دفاع المتهم طالب ببراءة موكلهم مؤكدين انه كان يتبادل معلومات جد عادية مع الخارج.