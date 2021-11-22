10 سنوات سجنا نافذا لمتشرد قتل صديقه بطعنات في القلب بالعاصمة

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ” م.جمال” متشرد بالعاصمة. وهذا لتورطه في جريمة قتل راح ضحيتها صديقه ” ب.احمد”، بعد مشاجرة عنيفة بينهما بغابة “بواديكار” بدالي ابراهيم.

وتلقى المجنى عليه ضربات سكين على مستوى الوجه واخرى استقرت في القلب، كانت سببا في وفاته. كما جاء الحكم بعدما التمس النائب العام توقيع عقوبة الإعدام بحق متشرد المتهم بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود القضية إلى تاريخ 24 جويلية 2017، عقب نداء لعمليات لأمن العاصمة، للتبليغ عن وجود شخص مصاب بغابة دالي ابراهيم. كما تنقلت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية، تبيّن أن الشخص فارق الحياة متأثرا بالضربات التي تلقاها من متشرد ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.احمد”.

كما تم فتح تحقيق بملابسات الجريمة، تم تحديد هوية الفاعل، ويتعلق الأمر بالمدعو” م.جمال”، ومشتبه فيهما اثنين “ح.عبد الرحمان”، “س.بلال”. وتم توقيفهم تباعا وإحالتهم على التحقيق.

واعترف المتهم “جمال” عبر جميع مراحل التحقيق بإزهاقه روح الضحية صديقه، بسبب تلقيه استفزازات منه. وأدت إلى مشاجرة بينهما، وخلالها وجه له طعنات سكين على مستوى الوجه والقلب.

وفي الجلسة تمسك بنفس التصريحات، مرجعا سبب ارتكابه الجريمة، هو قيام الضحية بسلبه هاتفه نقال عنوة، وتهديده بشفرة حلاقة. وعن السلاح الأبيض، اعترف انه يحتفظ به للدفاع على نفسه لكونه يبيت في العراء.

والجدير بالذكر، أن باقي المتهمين فصلت ذات المحكمة بحالتهما على محكمة الجنح لمتابعتهما، بجنحة عدم التبليغ عن جناية.

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