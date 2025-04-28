10 سنوات سجنا نافذا لمشعوذ حي بارك فوراج بباتنة

أدانت أمس محكمة باتنة المشعوذ “ي ص” الذي أوقفته مصالح الشرطة يوم 9 أفريل بحي بارك فوراج. متلبسا بممارسة أعمال السحر والشعوذة، بـ3 أحكام منفصلة. حكمان بالسجن النافذ مدة 10 سنوات والثالث بالحبس النافذ مدة 3 سنوات.

ووجهت له تهم تدنيس المصحف الشريف، والحيازة والتخزين للمؤثرات العقلية، حيازة أسلحة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

كما تمت إدانة المتهمان اللذان كانا يقومان باستقبال وإدخال الزبائن “ق ا” و “س ل” بسنتين حبسا نافذا. والمتهمة ” ض ل ” وهي ممثلة قانونية لإحدى المؤسسات العمومية، تمت إدانتها بـ6 أشهر حبسا نافذا. عن تهمة المشاركة في السحر والشعوذة للحصول على منافع معنوية ومادية. أما المتهمة ” ب س ” أدينت بـ6 أشهر حبسا نافذا عن تهمة المشاركة في السحر والشعوذة. و المتهم المتواجد في حالة فرار ” ي ي ” وهو ابن المتهم الرئيسي فقد تمت إدانته بـ2 سنوات حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى البراءة في حق المتهمتين “ن أ” و ” ص ن “.

يذكر أن مصالح الشرطة أوقفت المتهم الرئيسي في قضية الحال بتاريخ 9 أفريل متلبسا بممارسة أعمال السحر والشعوذة. وحجزت بحوزته - حسب بيان نيابة الجمهورية عن محكمة باتنة – مبالغ مالية معتبرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية وأدوية تستعمل في عمليات الإجهاض.

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