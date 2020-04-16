10 سنوات لمروّج الكيف المعالج أثناء الحجر الصحي بالوادي

أدانت محكمة الدبيلة بالسجن النافذ عشر سنوات حبس نافذ لمروج نصف رطل من المخدرات مستغلا فترة الحجر الصحي المنزلي الجزئي بالوادي.

تفاصيل الحادثة تعود لتمكن أعوان أمن دائرة الطالب العربي بالوادي، من وضع حد لنشاط شاب في حيازة لغرض البيع للمخدرات (كيف معالج) والمقدر وزنها بــ 200 غرام.

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات تفيد بتحركات هذا الاخير، ليتم على الفور وضع خطة أمنية محكمة مكنت من الإطاحة به، و أثناء عمليات التفتيش ضبط بحوزته على الكميةالمذكورة.

ليتم تحويل الجاني و المحجوزات لمقر امن الدائرة لاستكمال التحقيقات وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية أنجز ملف ضده، و تم تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.