10 سنوات حبسا نافذا لنجل ولد عباس في قضية فساد جديدة مع تأييد أمر دولي بالقبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة نجل الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الوافي فؤاد بشير ولد عباس، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة. مع تأييد أمر دولي بالقبض عليه. وذلك بعد متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بتبييض الأموال.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة.

وفي الدعوى المدنية، أصدرت المحكمة حكما بإلزام المتهم الوافي بشير فؤاد ولد عباس، بتعويض بقيمة 50 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية عمّا تسبب لها من خسائر مالية فادحة.