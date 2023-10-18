أعلن تلفزيون فلسطين عن تسجيل 10 شهداء بينهم 7 أطفال في قصف صهيوني بخان يونس.

وخلال القصف قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس إستشهد ستة اطفال من عائلة البكري المقيمة قربالمستشفى.

واظهر الفيديو الاطفال الشهداء الستة فضاعة الجرائم التي يرتكيها الكيان الصهيوني في حق البراءة. والشعب الفلسطيني.

وكما إستهدف طيران الاحتلال يستهدف بالقصف محيط مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة. ما خلف شهيدان وعشرات الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال لمحيط مدرسة أحمد بن عبد العزيز في خان يونس.

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