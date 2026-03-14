10 ضحايا إثر إصطدام حافلة وشاحنة بسكيكدة

أصيب 10 أشخاص من كلا الجنسين بجروح متفاوتة وحالات صدمة بمدخل مدينة القل، وذلك إثر حادث مرور وقع بولاية سكيكدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، ومثل الحادث في تصادم بين شاحنة، حافلة لنقل المسافرين ودراجة نارية بمنطقة كسير الباز ببلدية ودائرة القل.

وخلف الحادث إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة وحالات صدمة، حيث قدمت لهم الإسعافات الضرورية في عين المكان من طرف فرق التدخل. قبل إجلائهم جميعاً إلى المستشفى المحلي للتكفل بحالتهم الصحية.