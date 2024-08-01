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أخبار الجزائر

10 ضحايا إثر اصطدام شاحنة وحافلة نقل المسافرين ببرج بوعريريج

بقلم أسماء.ع
10 ضحايا إثر اصطدام شاحنة وحافلة نقل المسافرين ببرج بوعريريج
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سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، 10 ضحايا إثر حادث اصطدام شاحنة وحافلة نقل المسافرين في ولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان الحماية فإن الأخيرة “تدخلت على الساعة 9 سا و25 دقيقة، لأجل حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين (المنصورة-العيشاوي) النقطة الكيلومترية 198بلدية ودائرة برج بوعريريج”.
و”خلف الحادث إصابة 10 مسافرين (8 اصاباتهم خفيفة و2 مصابين اصاباتهم متفاوتة الخطورة )”. “المصابين قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان من طرف اسعافاتنا”. و”تم اجلائهم الى مستشفى المنصورة “.

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