10 ضحايا إثر حادث مرور في تيارت

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة السوقر مدعمة بالوحدة الرئيسية اليوم الاثنين، على الساعة 06 سا و 15د”. “من أجل حادث مرور تمثل في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع Hilux – Toyota في منطقة المطرونية طريق الوطني رقم 90 الرابط بين بلديتي توسنينة و مدريسة خلف الحادث( 08) مصابين تتراوح اعمارهم بين (30 و 60سنة)من بينهم متوفيان (02).

تم نقل المتوفيين والجرحي الى مصلحة حفظ الجثث ومصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية ميموني الطاهر لدائرة السوڨر.