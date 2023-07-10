10 ضحايا إثر حادث مرور في تيارت
بقلم أسماء.ع
لقي شخصان حتفهما، وأصيب 7 آخرين بجروح، إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 90. بالضبط على مستوى بلدية توسنينة ولاية تيارت.
كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة السوقر مدعمة بالوحدة الرئيسية اليوم الاثنين، على الساعة 06 سا و 15د”. “من أجل حادث مرور تمثل في إنحراف و إنقلاب سيارة من نوع Hilux – Toyota في منطقة المطرونية طريق الوطني رقم 90 الرابط بين بلديتي توسنينة و مدريسة خلف الحادث( 08) مصابين تتراوح اعمارهم بين (30 و 60سنة)من بينهم متوفيان (02).
تم نقل المتوفيين والجرحي الى مصلحة حفظ الجثث ومصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية ميموني الطاهر لدائرة السوڨر.
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