10 ضحايا إثر حادث مرور في سكيكدة

لقيت، 3 أشخاص حتفهم وأصيب 7 آخرين بجروح في حادث مرور، على الطريق الوطني رقم 44 في ولاية سكيكدة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سكيكدة في حدود الساعة 09 و22 دقيقة، على إثر حادث مرور. وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى منزل الأبطال ببلدية عزابة.

وخلف وفاة ثلاث أشخاص في مكان الحادث، وإصابة 7 آخرين بجروح منهم 6 في حالة خطيرة .

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb