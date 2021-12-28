10 ضحايا إثر سقوط “ساس” مسجد في تيبازة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، 10 ضحايا إثر سقوط سقف من الخرسانة المسلحة في طور الانجاز. كما يتعلق الامر بمسجد على مستوى المكان المسمى دوار بن عودة في ولاية تيبازة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، أن الأخيرة “تدخلت اليوم على ساعة 12سا و09 دقائق من حادث”. كما تابع البيان “ممثلة في كل من المركز المتقدم للحماية المدنية شنوة مدعم بالوحدة الرئيسية و المراكز المتقدمة لكل من تيبازة – واد البلاع”.

في حين، خلف الحادث عشر ضحايا لهم إصابات مختلفة ، أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى تيبازة .

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وسجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 ديسمبر، 1056 حادث مرور، تسببت في وفاة 34 شخصا وإصابة 1242 آخرين.

وأوضح ذات المصالح أن أثقل حصيلة سجلت بالعاصمة بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث وجرح 143 آخرين على إثر 138 حادث مرور.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 673 تدخلا سمحت بإخماد 415 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 81 تدخل اثر 44 حريق.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ165 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. عبر 58 ولاية لتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي, كارتداء القناع الواقي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت بـ92 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

ولقي 7 آشخاص مصرعهم وأصيب 330 آخرين في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في عدة ولايات من الوطن، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وخلال نفس الفترة، تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ وإسعاف 66 شخصا أصيبوا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.