10 ضحايا في أربع حوادث مرور بالبويرة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، 10 ضحايا إثر أربع حوادث مرور خلال ليلة واحدة عبر مختلف مناطق ولاية البويرة.

ووقع الحادث الأول على الساعة الواحدة و43د بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر المكان المسمى واد الرخام.

وخلف الحادث المتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة، 6 مصابين تتراوح أعمارهم بين 24 و42 سنة، تم نقهم إلى مستشفى البويرة.

وتدخلت وحدة القطاع جباحية في حادثين على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر، الأول على الساعة الثانية و15 دقيقة.

وتمثل الحادث الذي وقع بمخرج نفق عين شريكي،باصطدام بين شاحنتين،حيث خلف مصاب واحد يبلغ 30 سنة،تم نقله إلى مستشفى الاخضرية.

أما الثاني وقع على الساعة 03:24 إثر انحراف شاحنة،حيث خلف مصاب واحد يبلغ 46 سنة،أين تم نقله الى نفس المستشفى.

وتدخلت الوحدة الرئيسية بحدود منتصف الليل و55 د، على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر، بالمكان المسمى الصوندا.

وتمثل الحادث في انحراف شاحنتين، حيث خلف الحادث مصابين اثنين تم اسعافهم، ونقلهم إلى مستشفى البويرة.