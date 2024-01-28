10 ضحايا في انحراف حافلة أشبال سريع الحروش

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه سطيف بمنطقة بير عيسى أسفر عن إصابة 10 لاعبين من فريق سريع الحروش “أشبال”.

وأوضحت ذات المصالح، أن الحادث تمثل في اصطدام حافلة صغيرة كانت تقل فريق سريع الحروش “أشبال”. بالحاجز الاسمنتي أسفر عن إصابة 10 ضحايا.

وأشارت ذات المصادر أن إصابات اللاعبين غير خطيرة، كما تم تقديم الاسعافات الأولية للضحايا في عين المكان ونقلوا إلى مستشفى بن عبيد.

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