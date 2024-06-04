10 ضحايا في حادث مأساوي بسكيكدة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تمالوس في سكيكدة، صباح اليوم الثلاثاء، لأجل حادث مرور خلف 10 ضحايا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في إصطدام حافلة لنقل المسافرين، بسيارة نفعية، بالطريق الوطني رقم 85 بمنطقة الرباحية.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و61 سنة، مصابين بإصابات وآلام مختلفة وحالة صدمة. وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى.