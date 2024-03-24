10 ضحايا في حادث مرور بالمسيلة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمسيلة، بالتعاون مع الوحدة الثانوية، مساء اليوم على مستوى محول الوزن الثقيل أمام محطة الخدمات طيايبة، بعد وقوع حادث مروري مأساوي.

وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة أجرة تابعة لخدمات النقل بين الولايات، وسيارة تجارية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من الجنس الذكر، تتراوح أعمارهم بين 18 و61 سنة، بإصابات مختلفة.

تم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين على عين المكان، ومن ثم تم نقلهم بواسطة فرق الإسعاف إلى مستشفى مسيلة لتلقي العلاجات اللازمة.