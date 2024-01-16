12 ضحية في حادث مرور بتيبازة
بقلم عايدة.ع
أصيب 12 شخصا بجروح، صبيحة اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 42 حمر العين- العفرون، ببلدية و دائرة حمر العين بولاية تيبازة.
وأفادت مصالح الدرك الوطني، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 06سا03د ، من أجل حادث إنحراف حافلة لنقل المسافرين. تربط بين خط حجوط والعفرون، على مستوى الطريق الوطني رقم 42 حمر العين- العفرون، ببلدية و دائرة حمر العين.
و خلف الحادث إصابة 12 شخص بجروح خفيفة ،تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.
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