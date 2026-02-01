10 ضحايا في حادث مرور بجيجل

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور تسلسلي وقع اليوم بولاية جيجل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدات الحماية المدنية “أولاد صالح، جن جن، والوحدة الرئيسية”، لإسعاف المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

ووقع الحادث في حدود الساعة 13:20 على مستوى الطريق الوطني رقم 43 بمنطقة الزمرد بتاسوست. وتمثل في اصطدام تسلسلي بين حافلتين للنقل الحضري وسيارة سياحية.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 22 و78 سنة “5 رجال و5 نساء”، حيث أصيبوا بجروح وصفت بالخفيفة.

وقدمت للضحايا الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان قبل تحويلهم للمركز الاستشفائي.