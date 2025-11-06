إعــــلانات
الوطني

10 ضحايا من بينهم 3 وفيات إثر حادث مرور في المسيلة

بقلم أسماء.ع
  • 218
  • 0

خلف الحادث الذي وقع في ولاية المسيلة، صبيحة اليوم الخميس، وفاة 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 سنة و50 سنة. تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث .

كما خلف الحادث إصابة 7 آخرين أعمارهم تتراوح بين 25 سنة و 49 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.
ويذكر أن مصالحنا قد تدخلت على الساعة 8 سا و11 دقيقة من أجل اصطدام بين سيارة وسيارة اجرة. على مستوى الطريق الوطني رقم 46، ببلدية الحوامد دائرة خبانة المسيلة.

